中國官媒罕見示警 今年第一季中國GDP成長恐創史上新低

新華社旗下「經濟參考報」報導指出，今年第一季，中國經濟成長速度可能減緩至有記錄以來的最低水準。

去年中國第四季 GDP 年增 6.4%，而這一個數字是中國自全球金融危機以來的最低的季度成長幅度，也成為自 1990 年代初中國開始公布季度經濟數據以來的最低的漲幅。1990 年當時，中國曾遭受天安門事件之後國際制裁的衝擊。

該官媒會發出這樣的報導，其實從中國目前所遭遇到的困境並不難發現。去年中國第一至四季 GDP 成長分別為 6.8%、6.7%、6.5% 和 6.4%，全年經濟成長則是 6.6%，各季度的經濟成長呈現下滑趨勢。

而物價表現方面，CPI 長期在 2% 左右，去年 12 月則為 1.9%；至於反映經濟景氣信心的指標的製造業 PMI，已經連續多年在 50 臨界點附近，甚至，去年 12 月與今年 1 月連續兩個月滑落至衰退區間，創下 3 年以來新低。

若從更細微的指標來看，規模以上工業增加值漲幅從去年 4 月份的高點 7% 一路持續下滑到 12 月份的 5.7%。而股票市場，上市公司歸屬於母公司淨利去年前三季年增 11%，但近期眾多公司因商譽減損的衝擊而不斷傳出業績的利空，去年企業獲利年增率低於 2017 年的 18%，已是無庸置疑。

同時，今年以來國際經濟情況也不樂觀，因此中國進出口數據恐受到衝擊，加上中國各地政府剛開完「兩會」，紛紛大幅下調今年經濟成長預估值，市場已預期今年中國經濟成長將下滑至 6.3%～6% 左右，甚至第一季的經濟成長就可能觸及 6% 的大關。

圖: AFP

目前正值中美貿易展開新一波的談判，在中國經濟面臨巨大壓力下，中國是否會對美國讓步還不得而知，但可以預期的是經濟問題會是中國政府在談判時考量的重點之一。

近期，中國政府為了防止經濟失速，不光是在貨幣政策上積極採取行動，財政政策已積極配合。但以目前來看成效還未顯現出來，隨著第一季將過去，市場急需一顆定心丸。短期來看，就屬中美貿易達成合談最能帶來信心。

當前中美兩國正處於 90 天的貿易休戰期，如果兩國在 3 月 1 日不能達成協議，美國提高中國 2000 億美元商品關稅，從 10% 調至 25%。