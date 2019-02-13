全球經濟不確定性高 主計總處下修今年GDP 但仍可保2

主計總處今 (13) 日公布今 (2019) 年經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.27%，較去年 11 月的預測 2.41%、小幅下修 0.14 個百分點，主因全球經濟成長不確定性升高，影響我國內外需表現，但尚可穩穩「保 2」。

主計總處說明，全球景氣擴張步調放緩，因此預測今年實質輸出成長 2.25%，下修 0.81 個百分點，而進口受原物料價格走低，以及出口與內需引申需求減弱影響，預測輸入實質成長 1.89%，下修 1.05 個百分點。

內需方面，主計總處指出，雖近年來企業調薪積極、基本工資調升實施，有助挹注家庭可支配所得，進而推升民間消費動能，再加上政府補助國內旅遊和節能家電汰舊換新，也可望帶動民間消費升溫，不過，人口紅利漸失等結構性因素仍存，加上全球景氣前景未明、金融市場波動劇烈等，約制部分成長力道，預測今年民間消費實質成長 2.18%，略下修 0.05 個百分點。

同時，全球經濟成長不確定性升高，也使企業投資計畫轉趨審慎延緩民間投資成長步調，預測民間投資實質成長 3.62%，下修 0.5 個百分點，若併計公共投資並剔除物價因素後，固定投資實質成長 5.00%，下修 0.40 個百分點。

物價方面，隨菸稅效應結束和國際油價回落，消費者物價指數 (CPI) 漲幅仍顯溫和，主計總處預測全年僅上漲 0.73%，下修 0.23 個百分點。

另外，主計總處指出，去年第 4 季初步統計經濟成長率為 1.78%，略上修 0.02 個百分點，而第 3 季經濟成長率修正為 2.38%(原為 2.27%)，併計去年第 1、2 季經濟成長率分別為 3.15%、3.29% 後，去年全年經濟成長率 2.63%，較 1 月概估數略上修 0.03 個百分點，