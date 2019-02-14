

◆盤勢分析

1. 受中美貿易戰可能降溫影響，金融類股領漲，美股再創反彈波段高點，惟尾盤因獲利了結浮現，收盤漲勢趨緩，最終四大指數漲幅介於 0.08~0.46%。其中，因分析師指出記憶晶片年底供應恐短缺消息激勵，美光收盤上漲超過 3%，表現最佳；NVIDIA 上漲 1.13%，INTEL 上漲 0.92%、AMD 與亞馬遜微幅上漲，Apple 下跌 0.42%、FB 下跌 0.59%、特斯拉與台積電 ADR 跌幅超過 1%。

2. 因早盤傳出美國川普總統有意延長 3/1 的關稅期限，帶動亞洲股市震盪走高。周三台股跳空開出，但受制於台積電表現不佳，加上短線面臨半年線技術面反壓，指數衝高後拉回，隨即整日在平盤附近震盪整理，終場加權指數收 10,090.58 點，下跌 7.16 點，跌幅 0.07%。

3.OTC 指數早盤開高，盤中權值股 6488 環球晶持續推升，終場收 134.61 點，上漲 0.98%，維持沿五日線上揚的趨勢，續創近今年以來收盤新高，目前短天期均線呈現多頭排列，上方壓力為 140 點，下方支撐為 127.97 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收黑 K 線，盤中雖然未能站穩半年線，但仍有挑戰前波 10,148.75 高點契機。

(2) 量能：成交量擴增至 1386.00 億元，後續上漲仍須維持 1100 億元以上成交動能為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔轉向上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 39.42 億元；外資 + 34.04 億元、投信 - 4.54 億元、自營 + 9.91 億元。

5. 電子類股

(1) 矽晶圓：矽晶圓 6488 環球晶 1 月營收維持高檔水準，加上近日法人回補買盤，股價連續兩日走高，帶動 6182 合晶、5483 中美晶強攻漲停，3532 台勝科收盤漲幅超過 5%。

(2) 被動元件：早盤日股被動元件大廠股價維持強勢，2492 華新科公布 1 月營收年增近五成，帶動 2327 國巨、2456 奇力新、3026 禾伸堂被動族群量出走揚。

(3) 主機板 (顯卡)：2377 微星、2376 技嘉挾下半年 intel 與 AMD 新平台推出效益的挹注，配合今年現金殖利率高，吸引保守資金進駐，股價連續兩日上揚；顯卡廠 6150 撼訊、5386 青雲早盤爆量上攻至漲停。

6. 非電子類股

塑化：近期五大泛用塑酯走勢回穩，市場期待春節過後庫存回補需求，族群漲勢擴延，周三二線塑化廠 1304 台聚、1309 台達化、1314 中石化緩步上攻。

7. 重點訊息：

(1) 台塑四寶元月回春: 受惠油價止跌回升，催化農曆年前的備貨效應，台塑四寶 1 月營收表現一反去年第四季衰退狀況，單月合計營收達 1381.26 億元，逆勢月增 2.6％。其中，台塑業績成長 7.5％表現最佳；台塑化、南亞各增長 3.5％、0.7％，表現居次；台化也因銷售優於預期，適時減緩價格下滑壓力，業績僅小跌 0.4％。展望後市，第一季因 2 月農曆年假工作天數減少，台塑化 3 月步入歲修，單季營收會比去年第四季減少，但因目前客戶由原本的觀望態度趨於正常化，節前也出現部分補庫存動作，且第二季進入石化產業旺季，預估 3 月後石化原料市場應有轉機，靜待需求熱度加溫，進一步推升塑化報價行情。

(2)8 吋晶圓搶手 世界先進受惠: 根據國際半導體產業協會（SEMI）指出，由於行動通訊、物聯網、車用和工業應用的強勁需求，加上 2019 到 2022 年 8 吋晶圓需求強勁，產量預計將增加 70 萬片。法人表示，今年 8 吋晶圓代工產能持續吃緊，5347 世界先進將直接受惠，並大啖國際 IDM 廠釋出的委外代工訂單。

(3) 牧德去年大賺 3 個股本 擬配息 27 元: 3563 牧德公布 2018 年財務報表，受惠於 AOI 4.0 產品需求增加，去年營收 31.12 億元創新高，每股盈餘 30.43 元再次改寫歷史紀錄，較前年 10.86 元大幅成長 1.8 倍。公司經董事會決議通過，每股配發現金股利 27 元。2019 年公司目標除了現有產品的市占率將 30％提升到 50％，並切入 COF、Smart camera 及 FPCB Assembly AVI 的新產業。

