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台股盤前─震盪偏多 個股表現成主流 留意外資期現貨略趨不同調

櫃買指數表現相對加權指數熱絡，顯然中小型股表現仍是主流。(鉅亨網資料照)
櫃買指數表現相對加權指數熱絡，顯然中小型股表現仍是主流。(鉅亨網資料照)

台股加權指數昨 (13) 日終場下跌 7.16 點，收在 10090.58 點，成交量續放大至 1383.23 億元，隨著美股續揚，法人認為，整體大盤結構仍處在震盪偏多，惟留意，外資昨買超現貨 34.1 億元，但期貨淨多單減碼 5211 口至 52781 口，略有獲利了結傾向，而櫃買指數表現相對加權指數熱絡，顯然中小型股表現仍是主流。

三大法人昨合計買超 39.42 億元，其中外資買超 34.04 億元、投信賣超 4.54 億元、自營商買超 9.91 億元。

在美中貿易談判樂觀的態勢下，美股道瓊指數續漲 117.51 點或 0.46%，收 25543.27 點；S&P500 指數上漲 8.30 點或 0.30%，收 2753.03 點；那斯達克指數上漲 5.76 點或 0.08%，收 7420.38 點；費城半導體指數上漲 3.99 點或 0.30%，收 1340.71 點。

微軟新一代混合實境 (MR) 頭戴裝置可能在今年世界行動通訊大會 (MWC) 發表，主力代工廠包括廣達和晶片代工廠台積電受惠大，而其他虛擬實境 (VR) 概念股，如宏達電、鴻海與新鉅科等也可望間接受惠。

可成 1 月營收大減，外資摩根士丹利出具報告指出，可成最壞情況還沒到，第 1 季機殼恐跌價 15% 至 20%。

PCB 相關 AOI 檢測廠商牧德公布去年稅後純益 12.96 億元，每股純益 (EPS)30.43 元，優於法人預估 27 元上下水準，並較前一年度 10.86 元大幅成長。

受惠農曆年前的備貨效應，台塑四寶合計 1 月合併營收 1381 億元，雖比去年同期衰退 8.9%，但已較去年 12 月逆勢成長 2.6%，中止營收連 4 跌，表現略優於預期。

而油價持穩回升，也拉抬紡纖原料 PTA 價格，加工絲價格從去年的第 4 季谷底逐漸小幅攀升，國內加工絲廠受惠包括宏益、集盛等 1 月營收，扭轉自去年第 4 季下滑的趨勢，月增率成長。

整體來看，大盤雖有短線急漲後的獲利賣壓，再加上技術面面臨半年線反壓，使指數上攻難度增加，但國際股氣氛樂觀，整體結構仍處在震盪偏多，暫無須以悲觀態度視之。

加權指數近日走勢圖。

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