【永豐期貨】台指選擇權盤前－國際氛圍樂觀 但台股受半年線壓抑收黑

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 1 點至 10085 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 5.58 點，電子期轉為正價差 0.25 點，金融期逆價差擴至 - 1.51 點。現貨部分，三大法人買超 113.76 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 6433 口至 32549 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5086 口至 57992 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3014 口至 27844 口。

由於週二貿易談判持樂觀態度，加上美國國會對預算案有初步共識，化解美國政府關門窘境，美股三大指數都以 1% 以上的高漲幅收高，激勵週三台股跳空開高後一度衝高至 10140.98 點，距離去年 12 月初的頸線高點僅一步之遙，然而半年線反壓發威，多檔權值股逢高調節賣壓出籠，台股呈現開高走低態勢，所幸金融股穩盤使指數跌幅不致擴大，終場加權指數下跌 7.16 點或 0.071%，收在 10090.58 點，成交量能 1383.23 億，較前一日增加 131.96 億。不過盤面上中小型股活躍，店頭指數連四紅續創去年十月以來新高。技術面觀察，週三加權指數日 K 開高走低留上下影線，KD 與 MACD 持續維持在高檔區，但半年線反壓讓指數上攻難度增加，不過目前國際股市氛圍樂觀，行情仍有望震盪偏多。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權 OI 最大量集中在 10200 點，賣權未平倉最大量集中在 9900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.45 降至 1.34，不過這主要是來自於第二週選擇權結算導致，整體而言，今日選擇權仍屬於中性偏多格局。 (永豐期貨研調)

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