雙業務出貨暢旺 邑錡元月營收創近18個月新高

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 自結 1 月合併營收達 5902 萬元，受惠創新 ODM 與自有品牌雙業務出貨暢旺，較上月成長 12.77%，更較去年同期的 3278 萬元成長 80.1%，成功繳出近 18 個月單月營收新高成績。邑錡指出，有信心於第一季不畏適逢農曆新年期間與工作天數少等影響，可望呈現淡季不淡。邑錡表示，1 月營收較上月與去年同期成長主要受惠於 Vernier 等企業客戶保持各自利基市場領先地位，持續增加 ODM 訂單，帶動良好出貨表現。



邑錡指出，1 月創新 ODM 業務銷售額較去年同期成長超過 75%；自有品牌 OBM 業務受益於去年年底新款產品陸續推出，加速產品汰舊換新需求，銷售額較去年同期大幅成長高達 90% 以上。



公司除聚焦建築工業應用領域外，積極推廣縮時攝影技術的多元應用，包括交通分析、藝術創意等領域，並在台北總部成立「Brinno 創意工作室」，透過與創意工作者合作，以 Brinno 最新款的縮時攝影設備，完整記錄創作全歷程，展現縮時提升創意作品價值的全新體驗。公司同時投入行銷資源，強化社群口碑傳播，提升 Brinno 品牌知名度。



邑錡看好全球智慧家庭市場規模持續擴大，創造 Brinno 電子貓眼良好銷售環境，規畫於 2 月 19 日至 2 月 21 日參加 2019 拉斯維加斯國際建築展 (IBS)，國際建築展為全美最具規模及影響力之建築業年度盛會，匯聚全球超過 20 個國家、近 4000 家參展商，預計超過 8 萬名專業參觀者與會，共同尋求商機及洽談合作。



邑錡指出，將於展會中推出新款建築應用領域的强棒組合包 「三合一工程記錄專用套組」(Trio Bundle Pack – BCC2000)，內含新款縮時攝影機–賦能 (Brinno EMPOWER)、長效續航電能盒，及自行研發獲專利的萬能工程用夾具。公司也將展示甫于全球知名眾籌平台 Indiegogo 打開知名度的智慧防盜貓眼相機 – 雙瑩 (Brinno DUO)，以期創造新一波銷售表現，提升 Brinno 品牌市占率，站穩全球縮時攝影產業技術領導地位。

