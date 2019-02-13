如興總座放棄19.5億元績效給付Q1提列 貢獻EPS逾2元

如興 (4414-TW) 董事長陳仕修指出，目前訂單能見度已經到第 3 季、柬埔寨遷廠進度如期進行，加上總經理孫瑒不再請求約 19.5 億元的經營績效獎金，此可望挹注每股純益逾 2 元，今年可望重返獲利。

陳仕修表示，孫瑒不再請求交割後的績效給付 6340 萬美元 (約新台幣 19.5 億元)，在財報上將由負債轉為收入，預計將於第 1 季認列，若以如興資本額 90.34 億元計算，粗估挹注每股純益超過 2 元，第 1 季應能獲利。

全年來看，陳仕修表示，目前接單已經接到 9 月，產能稼動率也不錯，且柬埔寨遷廠進度順利，加上孫瑒放棄請求績效給付尾款，全年也可望維持獲利表現。

至於新併購的 Nanjing USA，陳仕修指出，客戶結構一定有所調整，雖然最快今年下半年認列營收，但整合效益最快明年第 1 季起才會逐步顯現，未來美系大型零售商會將是銷量最大的客戶，其次則是日系品牌以及 Levi’s。

陳仕修指出，如興藉由 Nanjing USA，一舉跨足品牌商以及零售通路業者，且 Nanjing USA 年銷 2500-3000 萬條的牛仔褲，可有效去化產能，加上優化客戶結構，屆時將有助整體獲利表現。