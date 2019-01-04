受惠年底出貨旺季 邑錡12月及第四季營收雙創歷年同期新高

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 自結 12 月合併營收達 5233 萬元，創歷年同期新高記錄，年成長 57.2%，受惠雙業務年底出貨旺季，整體第四季合併營收達 1.54 億元，亦同步改寫歷年同期新高，較去年同期成長 37.2%。邑錡表示，12 月與第四季營收雙創歷年同期新高，在創新 ODM 業務區塊持續深化、落實客戶專案訂單，不斷擴大客戶基礎，在美系新、舊客戶都保持強勁動能。



在自有品牌業務區塊，Brinno 旗下智慧防盜電子貓眼相機 - 雙瑩（Brinno DUO）於 11 月起展開為期一個月全球眾籌目標達陣，於 Indiegogo 眾籌平台成功創造超過 660 萬元訂單實績，亦於 12 月起逐步交貨，帶動第四季自有品牌 OBM 業務營收比重較上一季的 34.3% 攀升至 39.2% 之表現。



邑錡進一步表示，此次啟動全球眾籌活動，已成功打開 Brinno 品牌高階智慧防盜電子貓眼 - 雙瑩（Brinno DUO）市場知名度，除在 Indiegogo 眾籌平台超額認購 250%，邑錡亦同步加大全球各地經銷通路行銷推廣宣傳力道，更進一步帶動 Brinno 品牌全球經銷商線下接單表現占此次眾籌金額的 73%，凸顯 Brinno 品牌產品市場認同度逐步打開。



由於看好全球智慧家庭監控需求持續提升，近兩年已逐步完善 Brinno 品牌家庭監控領域、縮時攝影等產品線布局，以及全球經銷、實體零售與跨境電商等多元通路並進策略，更進一步探索創新 ODM 業務與自有品牌 OBM 業務資源整合效益，帶動旗下雙業務良好發展契機。



展望 2019 年，邑錡指出，除看好創新 ODM 業務的美系新客戶在 2019 年 ODM 訂單穩健增長，充分展現其億元級客戶的雄厚實力；同時，邑錡持續挖掘更多創新 ODM 客戶，優化客户結構，鎖定高附加價值利基市場的領導品牌商 B2B 商業合作模式，深化既有客戶訂單金額的放大，或開發新客戶潛在訂單等機會。另一方面，公司全力擴大 Brinno 品牌全球市占率。