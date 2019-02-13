〈分析〉中國連兩個月增持黃金 朝儲備多元化邁進

中國官方在去年 12 月增持黃金儲備，是自 2016 年 10 月以來首次，而今年 1 月，中國繼續加碼，再增持 5994 萬盎司，似乎加入全球的「淘金」熱潮。

依官方統計，目前中國持有黃金數量價值已升至 793.19 億美元，和去年年底相比，增加超過 30 億美元。

中國公布黃金儲備增加 (圖表取自 Zero Hedge)

OANDA 資深市場分析師 Jeffrey Halley 認為，中國正力圖遠離美元，將儲備多元化。在全球政治動盪增加，與美國貿易戰也處不確定之下，推升了中國購買黃金為避險工具的興趣。

依公開數據，中國 1 月份持有的黃金儲備排名全球第 6，前 5 名分別是美國、德國、法國、義大利和俄羅斯。

長久以來許多人相信，中國實際持有的黃金儲備遠高於官方數據，也不願公布，也才出現約 2 年黃金儲備完全不變的現象。如今為何願意公開承認黃金儲備上升？《Zero Hedge》報導認為，中國的信號可能是不願再與美元綁得過深，這也是對於 1971 年 8 月以來美元時代終結的明確警告。

中國希望加強綁定人民幣與黃金

Goldmoney 研究主管 Alasdair Macleod 指出，當前在中國做生意，政府希望最好以人民幣計價，同時推出向國外投資人開放、人民幣計價的期貨合約，如原油期貨。為避免原油出口商沒有準備好接受人民幣，因此提供黃金支持。要強化交易商的信心、推動「去美元」的努力，深化人民幣與黃金間的關係，就是一個有力的方向。

人民幣計價黃金表現 (圖表取自 Zero Hedge)

由於美國政府現在的財政狀況已經非常糟糕，據美國財政部 12 日公布的報告，美國國債已達到 22.01 兆美元，較川普 2017 年 1 月 20 日上任時又快速上升。如果要讓資金回復穩健，勢需減少政府支出，但觀察家普遍認為，在當前的政治上是不可能的。

在美國美元主宰實力變弱之後，各國希望盡可能的避開與美元的牽連，以做為避險。近期明顯的例子，如去年新興市場債務危機，美元就扮演了關鍵角色，並逼得相關央行採取激烈的政策來避免匯率巨幅波動。相對而言，如果這些借款是以本幣而非美元計算，問題就會單純得多。

Macleod 相信，中國如果要避開使用美元，轉向黃金是唯一的出路。