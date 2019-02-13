貴金屬盤後─美元回檔 結束連八天漲勢 黃金收高2.10美元

黃金週二收高，美元回檔，結束連續八天的漲勢，提供了黃金市場支撑。

週一，黃金下跌 0.5%，美元指數創 12 月以來高點，削弱了黃金的需求。

4 月黃金上漲 2.10 美元，或 0.2%，收於每盎司 1314 美元。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.4% 至 96.675。投資人注意中美貿易爭議的細節。

週一，美國國會協商人員達成臨時協議，阻止了政府關門，支撑了股市上漲，使得週二的黃金買盤受限。該協議仍需川普總統核准。

上週為中國農曆新年假期，缺少中國投資人參與，市場走勢因而有限。

本週，中美貿易談判恢復，投資人注意可能的結果。美國總統川普上週說，在 3 月 1 日達成貿易協定的期限之前，他沒有計畫與習近平會晤。若雙方無法達成協議，自美東時間 3 月 2 日凌晨起，美國將把 2000 億美元自中國進口商品的關稅稅率由 10% 調高至 25%。

今年以來，黃金上漲逾 2%。貿易進展不順，全球經濟成長下調，及聯準會 (Fed) 停止升息，促使投資人尋求避險。

分析師說，Fed 的鴿派語調，於未來 12 個月，將有助黃金，白銀與白金進一步上漲。預期 Fed 今年將不會升息。市場甚至反應年底前，Fed 將會降息。

其他金屬交易方面，3 月白銀收盤持平於每盎司 15.69 美元。3 月銅下跌 0.7% 至每磅 2.772 美元。

4 月白金上漲 0.4% 至每盎司 789.60 美元。3 月鈀金上漲 1.4% 至每盎司 1375.40 美元。