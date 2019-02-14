貴金屬盤後─美元上漲 黃金收高1.10美元 削減大部份漲幅

黃金期貨週三連續第二天收高，但削減大多早場漲幅。投資人反應美元上漲，中美貿易發展及美國避免了政府關門。

分析師說，投資人願意承擔風險，及美元回穩，對黃金屬利空。但因全球經濟成長減緩，英國脫歐，中國經濟擔憂，黃金多頭依舊持續。

4 月黃金上漲 1.10 美元，或近 0.1%，收於每盎司 1315.10 美元，盤中高點為 1321.70 美元。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.3% 至 97.035。

今年以來，黃金上漲近 3%，利多包括貿易進展不順，全球經濟成長下調，及聯準會 (Fed) 停止升息，促使投資人尋求避險。

但費城 Fed 銀行總裁 Harker 週三說，他的經濟展望顯示央行在今年與明年可能持續升息。週二，亞特蘭大 Fed 銀行總裁 Bostic 說，2019 年，Fed 將升息一次。

週三，美國公布 1 月消費者物價指數持平，顯示沒有通貨膨脹問題。

分析師說，消費者物價指數低於預期，預期 Fed 不會進一步升息，短期內，黃金可能上漲至 1325 美元。

週二，美元結束了連續八天的漲勢，黃金收高。但消息指出，美國國會協商官員達成一項臨時協定，阻止了政府關門，股市因而上漲，黃金漲勢因而受限。

中美貿易談判的發展，亦削弱了避險需求。川普總統週二說，他將允許協商截止期限具有彈性，好讓兩國達成貿易協定。

其他金屬交易方面，3 月白銀下跌 0.2% 至每盎司 15.652 美元。3 月銅小幅上漲至每磅 2.773 美元。

4 月白金上漲 0.3% 至每盎司 791.80 美元。3 月鈀金下跌 0.2% 至每盎司 1372.60 美元。