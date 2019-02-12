擔心全球經濟衰退？華爾街：市場進入股債無用期 買黃金吧！

擔心經濟衰退？券商 Bernstein 建議投資者改看黃金和黃金礦業股以降低風險，該券商的全球量化交易策略小組週一發布一份報告，標題為《持有黃金的強大理由》。

報告提到，「我們顯示，根據目前股票估值和之前週期中類似的時點，黃金給予的回報更類似股票之類的風險資產。」

「地緣政治風險的實質轉變，以及政府債務創新高，使其他潛在無風險資產更令人質疑，也誘發了通膨，因此進一步強化了買入黃金的理由。」

Bernstein 追蹤兩項關鍵指標，這兩項指標均處於二戰後未見的水準：全球政府債務以及央行購買黃金。Bernstein 指出，前者「創造了製造通膨的誘惑」，後者的這個趨勢「只要美國在全球 GDP 占比中持續下降，就可能會持續下去。」

Bernstein 表示，當前地緣政治環境正朝向「股債券都無用」的時期邁進，因此將把投資者推向黃金。

「持有黃金的問題在於長期實際收益為零。但顯而易見的是，也會有一些時期，其他『無風險』回報的傳統工具 (如國庫券) 無法實踐無風險的回報，在地緣政治不明確的時候或者債務大量堆積之後，容易出現此趨勢。」

Bernstein 回顧之前 4 次市場衰退時期：1972-1974、1987 年、2000-2002、2007-2009 這 4 回，得出結論是「黃金是最具防禦力」的商品。在這四個時期，黃金礦業股緊跟著商品價值，且「至少能實踐正面的基準相關回報。」