全球成長放緩之際 中國連續第二個月增持黃金儲備

中國連續第二個月增加黃金儲備，鞏固了高盛等多頭對今年央行黃金購買量可能會保持強勢的看法。

中國人行網站上的數據顯示，截至 1 月末，黃金儲備增至 5994 萬盎司（約合 1,864 噸），高於此前一個月的 5956 萬盎司。按噸計算，1 月份中國增加黃金儲備約 11.8 噸，12 月增加不到 10 噸，那也是 2016 年 10 月以來中國人行首次增加黃金儲備。

作為全球第一大黃金生產國和消費國，在成長顯露放緩跡象以及與美國的貿易爭端能否得到解決存在不確定性的情況下，中國加大了購買黃金的力度。根據世界黃金協會 (WGC) 發布的報告，2018 年全球央行增持黃金規模創下了有記錄以來的第二高，原因是地緣政治和經濟不確定性加劇，促使它們進行儲備多元化。

中國增持黃金儲備發生在金價上漲的背景下。金價 1 月份連續第四個月上漲，突破每盎司 1,300 美元，因為聯準會暗示它將暫停升息，暫時偏離之前收緊政策的立場。周二現貨金價報 1,307.65 美元。

在股市波動以及市場擔憂美國可能面臨衰退之際，個人投資者和基金的淘金熱也使得全球交易所交易基金 (ETF) 的黃金持有量增至 2013 年以來高點。上個月，全球 ETF 的黃金持有量增加 70.6 噸，為 2017 年 2 月以來的最大增幅。

高盛 2 月 7 日發布的一份報告稱，2019 年央行黃金購買量可能總計將達到約 650 噸，與去年基本相同，受地緣政治緊張局勢加劇和新興市場貨幣受到的壓力減弱支撐。IMF 的數據顯示，最近幾個月黃金買家包括土耳其和哈薩克斯坦。