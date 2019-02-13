大宇資《軒轅劍龍舞雲山》預約開放 擬近期上市挹注業績

由大宇資訊 (6111) 授權並與網易合作開發之《軒轅劍龍舞雲山》於今日宣布遊戲預約開放，預計下個月公佈上市。該款遊戲是由旗下 100% 營運商星宇互娛負責營運，目前大陸跟台灣測的數值都還不錯，目標是前 3 個月擠進排行榜前 10 大。此次《軒轅劍龍舞雲山》採用水墨畫風，以茶系色調打造質感，穿插《軒轅劍》各代經典主題曲音樂，絕美的影音震撼使遊戲在去年底限時封測時即引發廣大迴響。兩大故事主線「軒轅」與「唐歌」以大唐盛世為背景，使用《軒轅劍三》與《軒轅劍三外傳：天之痕》的世界觀打造回憶場域，讓眾多角色糾葛的情感再成焦點，彌補玩家在單機版遊戲中未竟的遺憾。



《軒轅劍龍舞雲山》正式版遊戲經過核心引擎優化與劇情的增厚將強勢回歸，成為 2019 遊戲界的重量級作品，大宇資指出，今年第一款重量級遊戲《軒轅劍龍舞雲山》由旗下 100% 營運商星宇互娛負責營運，為大宇資在 2017 年初授權中國遊戲廠商網易研發，斥資 3 億元，由網易「西游」系列開發團隊及「陰陽師」美術兩個團隊所製作，備受市場矚目。



大宇資去年第四季營收營收 2.97 億元，較上季成長 76.7%、較前年同期成長 109%。累計 2018 年營收 8.56 億元，年增 8.54%。