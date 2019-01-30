中華電估今年營收年增2.4-3.5% EPS約為4.4-4.6元

中華電信 (2412) 今(30)日下午將舉行法說會，中華電信昨 (29) 晚公布 2019 年財測，全年合併營收估為 2205.6 億元至 2229.1 億元，年增 2.4% 至 3.5%，每股盈餘 4.4 元至 4.6 元，較去年微減 0.18 元或增加 0.02 元。中華電盤中股價在平盤附近震盪。中華電信公布 2019 年全年四季簡式合併財務預測。全年區間合併營業收入為 2,205.6 億元 - 2,229.1 億元，營業成本及費用合計為 1,778.4 億元 - 1,782.5 億元，稅前淨利為 438.2 億元 - 457.6 億元，歸屬於母公司業主淨利為 341.1 億元 - 356.8 億元，每股盈餘 4.4-4.6 元。



中華電信董事長鄭優表示，面臨市場激烈競爭，展望 2019 年，中華電信將致力於提升整體業務績效，透過整合研究、銷售與通路資源，提升營運效率，有信心可維持成長動能。在行動及寬頻業務方面，中華電信將持續提高行動用戶中高資費用戶佔比，並以寬頻升速策略，提升整體營收；MOD 方面，將持續推升客戶數並引進高品質內容，帶動營收成長；善用既有網路建設，輔以雲端技術、大數據優勢和物聯網平台建置，我們將持續拓展資通訊業務商機。即便面臨高度競爭，樂觀看待 2019 年，將掌握產業趨勢及法規鬆綁之良機，並運用競爭優勢，持續為股東、客戶與員工創造價值



中華電信表示，2019 年度合併營業收入預測數 2,205.6 億元 - 2,229.1 億元，較 2018 年度自結數增加 51.0 億元 - 74.5 億元，約 2.4%-3.5%，主要是資通訊專案收入、網際網路應用加值及 MOD 營收增加，抵銷語音服務持續被 VoIP 取代、行動服務營收持續受市場競爭因素而減少之影響。



2019 年度合併營業成本及費用預測數 1,778.4 億元 - 1,782.5 億元，較 2018 年度自結數增加 59.0 億元 - 63.1 億元，約 3.4%-3.7%，主要是資通訊專案成本增加。



營業淨利預測數較 2018 年度自結數減少 9.3 億元 - 增加 10.1 億元，約減少 2.1%- 增加 2.3%。稅前淨利預測數 438.2 億元 - 457.6 億元、歸屬於母公司業主之淨利為 341.1 億元 - 356.8 億元、每股盈餘預測為 4.4-4.6 元，較 2018 年度自結數分別減少 11.5 億元 - 增加 7.9 億元、減少 14.1 億元 - 增加 1.6 億元及減少 0.18 元 - 增加 0.02 元。



另外，取得重大資產方面，較 2018 年度增加 46.4 億元，主要係預計擴大集團布局相關股權投資增加。處分重大資產方面，主要是預計處分中華航空持股。