雙鴻上季EPS達1.57元 超越前三季總和 今股價創高拉回

散熱模組大廠雙鴻 (3324) 公告去年 11、12 月自結獲利成績，累計兩個月 EPS 為 0.78 元，因 10 月每股大賺 0.79 元，第四季 EPS 以 1.57 元，創 5 季新高。第四季 EPS 季增近倍，年增 2.5 倍，超越前三季總和的 1.34 元，全年 EPS 2.91 元。因搭上 5G 手機題材，傳獨家取得三星 5G 手機散熱模組訂單，加上去年下半年手機產品線接單大增，帶動營收獲利創高，使該股一路漲破百元大關，新春開紅盤更連續噴漲至 140 元創下新天價，波段漲幅達 2.1 倍。不過，週三 (13 日) 在公告自結獲利股價開低走低。



市場傳出，雙鴻因手機熱管、熱板應用大增以及 RTX 電競新顯卡拉貨升溫，首季可望淡季不淡，元月營收還有機會挑戰歷史紀錄。不過，5G 手機今年雖邁入元年，但規模預料不大，加上熱板的生產良率目前仍然偏低，尚未進入獲利期，因此整體營運狀況仍待觀察。