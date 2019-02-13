上銀元月營收下滑 估Q2起逐步回溫

上銀 (2049) 自結 1 月合併營收 16.67 億元，月減 4.7%、年減 26%。上銀 1 月營收下滑主要受美中貿易摩擦致市場觀望影響。上銀集團董事長卓永財年前曾指出，第一季為淡季，預估整體營運從第二季起逐季回溫，下半年優於上半年，全年營運要力拚兩位數成長。受到美中貿易戰影響，上銀從去年 7 月起感受到客戶拉貨力道趨緩，預估今年中大部分廠商的庫存可消化完畢，下半年拉貨力道將回溫。



展望海外布局，去年上銀在義大利市場成長近 70%，今年將在義大利設廠，預計今年義大利市場仍有 50% 的成長幅度。



至於上銀的智慧型滾珠螺桿，預計最快第一季底、第二季初銷往歐洲，目前已陸續接獲歐洲訂單，成為今年成長動能之一。