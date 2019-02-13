〈全球攻AI〉三大科技巨擘上演全球市值王爭奪戰 關鍵在AI

根據彭博資料統計，全球市值前十大企業，有 9 家在美股掛牌，有 7 家是以科技與軟體服務為業務核心，排名前三大的公司為微軟、蘋果、亞馬遜，這 3 家科技巨擘在近三個月內輪流爭奪市值王寶座，競爭相當激烈，觀察其排名變化，正是科技趨勢的指引。

統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，蘋果公司曾在 2018 年 8 月曾突破 1 兆美元的歷史紀錄，高踞全球市值王寶座，在近十年間增值逾 9 倍，但股價隨後即隨著 iPhone 買氣下滑，市值王寶座也不得不讓出，象徵著智慧手機主導科技業成長的世代告終，由微軟與亞馬遜取而代之、輪流爭奪王冠，正是因後者這兩家公司的業務成長主動力為雲端、AI，屬於輕資產、重服務、高技術的領先者，也宣示了 AI 為王的世代。

不過，蘋果的底氣十足，加速進行業務轉型，日前更大動作宣示業務重心轉向服務事業，目前，包括 App Store、音樂串流服務、行動支付等，已成為蘋果近期成長速度最快的部門，根據蘋果去年第四季財報顯示，其服務收入創歷來季度新高，年增長 19.1%。市場看好蘋果有機會轉型成功，加上過去兩輪跌勢遭超賣，財報公布後，股價不僅收復 1 月初的跳空缺口，逢低買盤再度讓蘋果攀上市值王，與微軟及亞馬遜競逐寶座。

袁永騰指出，科技發展趨勢在更換新的主流之後，往往能有十年的黃金時期，除了三王逐冠之外，1 月底以來，多家重量級科技網路公司，包括網飛、阿里巴巴、臉書及谷歌等，發布了優於市場預期的財報，更進一步證明了 AI、雲端、網路新型態服務，是推動新一輪成長的主動能。

而追蹤這些主流科技股的 NYSE FANG + 指數也表現亮麗，今年來累積漲幅 11.21%，勝過標普 500 指數的 8.1% 漲幅、那斯達克 100 指數的 9.15% 漲幅。

展望後市，袁永騰表示，股市在經過去年 10 月與 12 月二輪階梯式下修後，估值回到合理價位，而科技業在度過第一季淡季後，全年度獲利展望仍佳，同時，美國聯準會（Fed）於 1 月底會後聲明，更明確表達對於升息的耐心，態度明顯轉鴿，目前的聯邦基金期貨利率顯示，Fed 在 3 月會議升息機率為 0%、6 月升息機率為 3.8%、12 月升息機率也只有 4.7%。預估未來將有一輪資金 Risk on(無畏風險) 效應，帶動股市進一步回升，而獲利與成長表現均優於傳統科技指數與標普 500 指數的 NYSE FANG + 指數，將持續成為市場資金關愛焦點。



