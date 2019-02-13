台股盤前—美股強漲、外資力挺 可望挑戰前波高點

美股因美中貿易談判樂觀和政府免於關門，週二全面收漲，道瓊大漲 372 點，費半也漲 2.13%，台股可望受惠，加上外資近來積極買超，法人認為，台股可望收復 10100 點關卡，並伺機挑戰前波新高以及半年線。

美國總統川普表示，有意讓貿易戰休兵的 3 月 1 日最後期限「往後延遲一段時間」，且美國國會也就邊境安全資金達成臨時協議，避免政府再度局部關門。

消息激勵下，美股全面走強，道瓊大漲 372.65 點或 1.49%，費半上漲 2.13% 或 27.84 點，那指、標普也非別上漲 1.46% 及 1.29%。

國內消息方面，日本顯示器公司 (JDI) 傳出獲中國官方支援，於浙江投資 5000 億日圓 (約新台幣 1425 億元)，興建 OLED 面板廠，並攜手模組廠宸鴻 TPK-KY，搶進 iPhone 的 OLED 面板及觸控模組的供應鏈。

而代工業者緯創，則是傳出已向印度政府提出申請，未來 5 年將斥資 500 億盧比 (約新台幣 216.2 億元) 擴建位於印度的生產設施，外媒認為，緯創可能在當地生產 iPhone 8 外，部分個人電腦業務、物聯網、醫療和雲端服務等事業也將移往印度。

至於牛仔褲大廠如興昨日宣布以 4800 萬美元 (約新台幣 14.8 億元），收購美國牛仔通路服務商 Nanjing USA，預計最快第 2 季完成交易併入財報，將有助如興一舉跨足品牌與北美大型零售商供應鏈。

法人指出，MSCI(明晟) 三大指數同步調升台股權下，外資昨 (12) 日大舉買超台股 92 億元，在國際市場行情樂觀下，台股可望伺機上攻 10100 點關卡，並挑戰去年 12 月初，10137.9 點的前波高點以及半年線。