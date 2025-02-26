特斯拉L2級「中國版」FSD上線！車主：6萬定價太貴

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-26 08:10

‌



據《科創板日報》周二報導，特斯拉此次推出的更新正式名稱為城市道路 Autopilot 自動輔助駕駛，允許車主在通行受控道路（道路使用者通過匝道入口和匝道出口進出的主幹道）和城市道路上使用 Autopilot 自動輔助駕駛。

‌



特斯拉在更新說明中指出，已經在部分車型上推出這項功能，並將逐步擴展適配車型範圍。具體而言，該功能要求車輛搭載 HW4.0 輔助駕駛硬體，即 2024 年 2 月之後的 Model Y/3，以及新款 ModelS/X 車型才支援更新。

深圳特斯拉門市人員說：「本次推送更新的 FSD 與美國版的存在差異，尚不具備完全無人自動駕駛能力，正式名稱是智慧輔助駕駛系統。3 月份的時候，煥新款 Model Y 開啟將開啟試駕，您屆時可以過來體驗 FSD 輔助駕駛系統。」

特斯拉官客服人員表示：「目前推出的為 L2 級別的智慧輔助駕駛，主要用於城市道路的自動輔助駕駛，雖然尚未達到完全自動駕駛的水準，但系統在不斷優化中。」

該客服人員還說，目前該版本軟體還未大規模推送，正在灰度測試。「我們內部將它稱為智慧輔助駕駛。目前除了城市主幹道和輔路之外，它還能識別到劃線清晰的內部路段。」

特斯拉官網對 FSD 訂購頁面的描述，已經由「完全自動駕駛能力」修改為「FSD 智慧輔助駕駛功能」。

特斯拉 FSD 需要車主單獨購買，在美國定價為 8,000 美元（人民幣 5,8113 元），用戶也可以選擇以 99 美元（人民幣 719.2 元）的價格訂購。特斯拉 FSD 在中國的定價為人民幣 64,000 元，只提供一次性買斷選項。

沒有購買 FSD 的用戶對 FSD 高昂的定價持懷疑態度，主要考慮到目前 FSD 高達 6 萬餘元。相較之下，中國大多數廠商的智駕功能，要嘛是免費贈送，要嘛定價遠低於特斯拉。