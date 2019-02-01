繼臉書之後 谷歌企業開發者證書也遭蘋果停用

據報導，知情人士透露，在蘋果 (AAPL-US) 認定谷歌 (GOOGL-US) 違反公司規則後，蘋果將暫時不提供關鍵應用程式開發工具給谷歌。

通常時候，蘋果會提供「企業證書」，讓一些公司來進行 iPhone 上應用程式的開發，而無需通過常規的應用程式審核流程。臉書和谷歌藉此來收集用戶活動的數據已進行研究。在被揭露後，兩家公司皆停止了數據的收集。臉書的應用程式開發因此被暫停了約 24 小時，表明蘋果作為美國領先的應用程式商店的運營商，正致力於提升用戶隱私保護的方法。不過蘋果已經在週四 (31 日) 恢復了臉書的開發權。如今似乎輪到谷歌的懲處。

據知情人士的說法，谷歌員工無法使用他們正在製作的 iPhone 應用程式測試版，或使用與運輸規劃和食品相關的內部應用程式。

「我們正在與蘋果合作，以解決我們公司在 iOS 的應用程式暫時中斷問題，我們預計這些問題很快就會得到解決。」谷歌母公司 Alphabet 的一位發言人在聲明中表示。

蘋果的舉措可望提升在消費者間的隱私聲譽，但也存在風險。如果當下流行的應用程式，像是臉書的 Instagram 和谷歌地圖在 iPhone 上沒有及時更新，消費者可能會因此轉向 Android 系統的手機設備。

儘管兩家公司都須進行用戶活動數據的追蹤，但臉書似乎更具侵入性，因為該公司能監測的用戶數據流量更大。先前有報導指出，臉書每月支付 20 美元給青少年，以針對他們的手機活動進行監控，以進行更多的研究。

蘋果操作系統構建應用程式的軟體開發人員 Paulo Andrade 表示，規模較小的開發商必須遵守蘋果嚴格的隱私規則，如今同樣適用於這些科技大廠。