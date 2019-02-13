蔡崇信：阿里成長與中國經濟「脫鉤」 長期看美中貿易情勢可能逆轉

阿里巴巴 (BABA-US) 集團副主席蔡崇信表示，由於愈來愈多業務已經轉向網際網路，因此儘管中國經濟成長進一步放緩，阿里巴巴所受的衝擊相對有限。

蔡崇信週二 (12 日) 在舊金山舉行的高盛集團科技會議上表示，阿里巴巴是電子商務，目前也將整體行業數位化，因此公司的業務已經能與中國經濟表現脫鉤。他強調，隨著數位商務擴張速度超過傳統零售業務，公司的成長將繼續超越更廣泛的經濟表現。

根據中國國家統計局數據，中國在去年第 4 季 GDP 成長為年增 6.4%，但這段期間，阿里巴巴卻能繳出人民幣 1173 億元的營收成績，年增高達 41%—雖然這已經是兩年多以來最慢。

阿里開拓更全面業務

雖然在經濟成長趨緩之下，抑制這家公司所依賴的消費者需求，但他們一直致力開拓利潤豐厚的新業務，如雲端服務及娛樂業，也協助實體零售業的現代化。

蔡崇信以亞馬遜為例表示，亞馬遜在美國經濟成長放緩至 2.5% 的前提下，也仍繳出兩位數字的銷售成長。

蔡崇信說，中國政府採取了減稅等措施，幫助注入流動性，特別是對小型及微型企業的支持，讓這些企業有更多資金發展業務。

長期看美中貿易情勢可能逆轉

至於目前美中正火熱展開的貿易戰，蔡崇信認為，隨著中國增加進口，兩國的貿易差異將會減少，長期之後甚至可能逆轉。

他表示，到 2030 年，中國的中產階級消費群體可能會增加接近 3 倍，並且從世界各地購買更多產品，屆時美中的貿易局勢可能就自然改變。

他強調，美中企業存在「共生關係」，兩國之間的全面貿易戰，將傷害許多與中國有聯繫的美國企業。做為商人，總是樂見更好的經商環境，他仍樂觀看待當前的對峙，相信會有解決方案出現。