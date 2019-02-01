臉書刪除數百個印尼地區Facebook和Instagram帳戶

據報導，臉書 (FB-US) 已經從 Facebook 和 Instagram 中，刪除了數百個印尼地區的帳戶、頁面和社團，原因在於，這些帳戶被指控與傳播仇恨言論和假新聞的線上集團有關聯。

臉書曾在本週表示，已在新加坡成立了一個「選舉誠信」團隊，作為亞太地區總部，試圖阻止該公司社交平台在投票前被濫用，就像先前在美國一樣。

此次刪除印尼地區的帳戶是該工作團隊落實後宣布的第一項舉措，有 207 個 Facebook 頁面、800 個 Facebook 賬戶、546 個 Facebook 社團和 208 個 Instagram 帳戶因「參與不真實行為」而被刪除。

「大約有 170,000 人至少關注了其中一個 Facebook 頁面，超過 65,000 人至少關注了其中一個 Instagram 帳戶。」臉書表示。

據報導，這個線上集團與撒拉遜集團有關，該集團是一家數位媒體集團。早在 2016 年就有三名成員被警察逮捕，因為他們散佈了「煽動性題材」。

「這些帳戶和網頁隱瞞他們正在做的事情，並與印尼的撒拉遜集團有聯繫。」臉書網絡安全政策負責人 Nathaniel Gleicher 在週五 (1 日) 表示。「他們通過詐騙資訊和隱藏頁面的帳戶來操縱印尼政治辯論的上的分歧。」

印尼是世界第四大，人口超過 2.6 億的國家，目前即將於 4 月份舉行總統選舉，網路監管機構因此將假新聞的影響列為關注重點。另一方面，印尼也是臉書的第三大市場，擁有超過 1 億名用戶。

儘管臉書最近採取了許多打擊假消息的行動，但該公司仍在努力管理亞太地區的虛假資訊流。具先前報導，聯合國曾做出結論，臉書在緬甸不斷升級的宗教仇恨和暴力助長方面發揮了關鍵作用。此外，臉書也被指責在斯里蘭卡和菲律賓等地區發生資訊操縱的問題。