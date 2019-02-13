美國國債首次突破22兆 家庭債學貸拖欠較多

根據美國財政部周二 (12 日) 公布的數據，美國國債創歷史新高，首次突破 22 兆美元。

在美國前任總統奧巴馬政府執政期間，國債從 10.6 兆美元增長到 19.9 兆美元，這一增長引起了共和黨 (當時在野黨) 人的批評。自美國總統川普於 2017 年 1 月就職以來的兩年內，債務也增漲超過 2 兆美元。

美國聯準會 Fed Reserve 紐約分行週二的美國家庭債務和信貸報告顯示，美國承擔的總債務在 2018 年第四季度微升至創紀錄的 13.5 兆美元，自 2013 年以來一直在上升。

雖然房屋抵押貸款債務，也是迄今為止最大的家庭債務佔比，兩年來首次出現下滑，但其他形式的借貸也有所上升，其中包括信用卡債務達 8700 億美元，與 2008 年金融危機前相似。

此外，美國消費需求似乎放緩。信用卡和其他賬戶關閉數量也攀升至 2010 年以來的最高水平，而信用卡嚴重拖欠量從第三季度的 4.8% 上升至 5%。嚴重拖欠量主要是學貸方面成長較多，佔整體 1.5 兆美元嚴重拖欠的 9.1% 份額。

汽車貸款在 2018 年底小幅上升至 1.3 兆美元，是自 1999 年以來的最高水位。

該報告還顯示，美國人繼續放棄房屋資產淨值信用貸款 (HELOC)，應代表資金需求放緩。第四季度 HELOC 餘額降至 4120 億美元，為 14 年來的最低水平。