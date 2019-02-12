美中週四北京談判前 白宮顧問：川普期望很快與習近平會面

中美新一輪高層貿易談判本週在北京舉行，美方也發布樂觀信號。白宮顧問 Kellyanne Conway 週一 (11 日) 受訪時表示，總統川普仍希望在不久的將來與中國國家主席習近平會面，以結束貿易戰。

Conway 表示，川普期待很快與習近平碰面，「總統希望達成協議。他希望達成對美國人、美國工人以及美國利益來說公平的協議。」

Conway 表示，川普其實一直在說著「完全相同」的事—他想要達成協議，他希望對這個國家公平。

對於白宮是否已在安排 3 月於海湖莊園進行川習會，Conway 認為這是可能的。她說：「他與習主席建立了相互尊重的關係，他們很快會再見面。」

美中兩國領導人能否順利會面以確定協議，引發了人們的憂心。隨著 3 月 1 日即將到來，如果在此之前未能談成協議，美國預計對 2000 億美元中國進口商品提高關稅，由 10% 升至 25%。

美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 率領的團隊，將於 14 及 15 日在北京再次與中方劉鶴為首的團隊談判。 美國官員正在敦促中國承諾，對由政府推動的經濟模式進行更深入的改革，美方認為這種模式有損美國企業。

上個月兩國在華盛頓談判之後，促成中國重新進口美國黃豆，以實踐購買更多美國商品的承諾。但是在關鍵的結構性問題上，包括如產業政策、政府補貼、智慧財產權保護或技術強制轉讓等，雙方未取得任何突破。

隨著 3 月 1 日臨近，人們猜測很難在此之前達成完整協議。

前商務部官員 He Weiwen 表示，關鍵在於美國和中國能否找到共同點，目前不能排除美國延長最後期限的可能性，但現在預測任何事仍為時尚早。

雙方中層官員自週一已開始相關討論，為週四的談判做準備。