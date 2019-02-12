批政府失能 Fed前主席沃爾克：川普正在傷害美國的長期繁榮

聯準會 (Fed) 前主席沃爾克 (Paul Volcker) 表示，美國政府面臨失能危機，總統川普對國內問題、美中貿易談判的處理方式，正在傷害美國的長期繁榮。

2017 年 12 月，川普簽署了「減稅與就業法案」，該法案通過後，公司稅率由 35% 降至 21%。

沃爾克指出，川普的大規模減稅措施，凸顯了政府缺乏透明度的問題。

沃爾克稱，「減稅與就業法案」不該在未經辯論的情況下，強制通過。

沃爾克引述美國首任財長 Alexander Hamilton 的說法，稱「優良政府的真正考驗，在於治理能力」，但川普政府卻失去了這項能力。

對於美中貿易談判，沃爾克直言，此事讓美國未來 10 年前景堪慮。

沃爾克說，在貿易談判過程中，中國國家主席習近平的發言，明顯較川普得宜；至少，習近平尋求的是和諧，川普卻只有威脅與要求。

沃爾克認為，美國已被意識形態造成的分歧所撕裂，且這種情形，屢見不鮮。

新一輪美中貿易談判，本週於北京登場，週一為副部長級會談，週四至週五 (14 至 15 日) 為部長級會談，美國財政部長梅努欽與貿易代表賴海哲，都將與會。

川普的顧問 Kellyanne Conway 日前表示，川普希望，近期能與中國國家主席習近平會面。

Conway 稱，川普期待，美中兩國能達成公平且符合利益的貿易協議。