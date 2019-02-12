強信1月營收小幅成長 縫紉機刀類產品銷售年增1成

縫紉機刀具及自動化系統大廠強信 - KY (4560-TW) 去年營收年增逾 3 成，主要受惠縫紉機自動化裝置整合銷售成長效益，公司今 (12) 日公布 1 月營收 1.5 億元，月減 2.2%，年增 0.62%。

強信 1 月縫紉機刀類產品銷售較去年同月增長 10.06%，自動化裝置較去年同期微幅成長，其中工業用縫紉機刀具產品因應龐大的維修及零組件更換需求增加而持續放量，自動化裝置產品穩定成長。

強信今年將在自動化生產及材料科技的研發持續投資 3000-4000 萬元，預估今年在縫紉機自動化裝置銷售占比，將進一步提高。法人估，強信 2019 年整體營收將再較去年 18.11 億元成長逾 10%。

強信去年營收 18.11 億元，年增 31.77%，其中，刀具產品占約 62%，縫紉製程自動化產品占營收比重達 15%，強信指出，強信對縫紉自動化製程產品，一路由系統、模組到設備整合，受惠市場減少人工製程需求增加，預估自動化占營收比重今年還要增加。

強信董事長綦秉信並預期，2019 年縫紉機整機產業力拚與去年持平，不會比去年好，整機大廠紛紛深耕自動化與智能化，銷售單價也逐步提高。

強信去 (2018) 年前 3 季財報稅後純益 2.45 億元，每股純益 3.73 元，法人估強信全年每股純益將達到 4.5-5 元的水準，今年的獲利成長幅度並將優於營收成長。