煉鋼原料煤鐵價格飆 中鋼董座樂觀看Q2盤價開紅盤

中鋼 (2002-TW) 董事長翁朝棟表示，近期巴西淡水河谷潰堤事件及礦廠封閉，導致市場出現 7000 萬公噸鐵礦砂年產能缺口，鐵礦價格高漲至近 100 美元，煤礦另也漲至 200 美元，原料價格支撐，依舊看好第 2 季盤價可望開出紅盤正向看法。

中鋼今 (12) 日舉行建廠 48 年來首次新春開工祈福典禮，翁朝棟率領公司主管、員工及工會理監事、代表等逾百人共同祈福，祈求今年營運順暢，再創佳績。

翁朝棟表示，雖然中鋼今年延至 3 月上旬才開出第 2 季盤價，但依舊領先亞洲及全球鋼廠，目前看起來，外部雖然有美中貿易戰影響，但國內有前瞻計畫基礎建設推動下，整體「外冷內溫」支撐用鋼需求。

且近期巴西淡水河谷之潰堤事件及礦廠封閉，導致該公司 1 年減產 7000 萬公噸鐵礦砂，使得鐵礦價格高漲近 100 美元，煤礦另也漲至 200 美元，在原料價格支撐下，第 2 季盤價有望開出紅盤。

至於中鋼轉投資的興達海基，翁朝棟透露，目前水下基礎產線建廠工程順利，進度約完成 6-7 成，加上今年離岸風電躉購費率已訂為每度 5.5 元，為風電事業奠定良好戰果，期盼今年中鋼與旗下轉投資相關事業都能產銷順利、爐火暢旺。