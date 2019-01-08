強信今年營收可望增逾1成 將投資設研發中心提升自動化比重

縫紉機刀具及自動化系統大廠強信 - KY (4560-TW) 去年營收年增逾 3 成，主要受惠縫紉機自動化裝置整合銷售成長效益，董事長綦秉信今 (8) 日指出，強信今年將在自動化及材料研發持續投資 3000-4000 萬元，估今年自動化裝置銷售占比，將進一步提高。法人估，強信 2019 年營收將再較去年成長逾 10%。

強信去年營收 18.11 億元，年增 31.77%，其中，刀具產品占約 62%，縫紉製程自動化產品占營收比重達 15%，綦秉信指出，強信對縫紉自動化製程產品，一路由系統、模組到設備整合，受惠市場減少人工製程需求增加，估自動化占營收比重今年還要增加。

綦秉信並預期，2019 年縫紉機整機產業力拚與去年持平，不會比去年好，整機大廠紛紛深耕自動化與智能化，銷售單價也逐步提高。

同時，綦秉信指出，今年強信重點產品將朝材料及自動化兩大要素，並將設立研發中心進行產品開發，今年資本支出維持去年的 3000-4000 萬元水準，以尋求公司產品由材料研發、刀具製程等自主生產，一路開發到自動化設備的生產。

強信去 (2018) 年前 3 季財報稅後純益 2.45 億元，每股純益 3.73 元，法人估強信全年每股純益將達到 4.5-5 元的水準，今年的獲利成長幅度並將優於營收成長。