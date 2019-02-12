豐泰1月營收創新高 單月EPS達0.87元

製鞋大廠豐泰 (9910-TW) 在產能持續擴充下，加上主要客戶 Nike 預估銷售強勁，獲利能力獲外資看好，豐泰 1 月營收突破 60 億元大關、創新高，今 (12) 日公布 1 月自結稅後純益 5.82 億元，月增 12.58%，年增 77.51%，每股純益達 0.87 元。

豐泰 1 月合併營收 62.36 億元，創新高，月增 6.76%，年增 7.55%，今年 1 月成品鞋生產量為 1003 萬雙，較去年 12 月減少 1.3%，較去年同期增加 7.0%。1 月成品鞋銷售量 1040 萬雙，較去年 12 月減少 2.9%，較去年同期增加 13.8%。

豐泰預估，今年第 1 季成品鞋生產量為 2900 萬雙，較去年第 4 季減少 6%，較去年同期增加 9%；第 1 季成品鞋銷售量為 2870 萬雙，較去年第 4 季減少 6%，較去年同期增加 7%。

豐泰 2018 年稅後純益 52.63 億元，年增近 2 成，每股純益 7.88 元，獲利創新高，歐系外資認為，豐泰今、明年營業利益率將提升到 12.9%，13.1%，對豐泰評等維持「買進」，目標價則由 210 元提高到 226 元。

豐泰自結去年合併營業利益 73.27 億元，營業利益率 11.35%，稅前盈餘 86.6 億元，稅後純益為 52.63 億元、年增 19.9%，每股純益為 7.88 元，獲利創歷史新高。豐泰在 Nike 出貨成長帶動下，去年合併營收 644.99 億元、年增 9.8%，成品鞋銷售 1.15 億雙、年增 12.8%，營收及成品鞋銷售量雙創歷史新高。

另外，豐泰在印度、印尼及越南也將啟動擴廠計畫。