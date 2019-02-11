金豬年開紅盤三大法人合計買超148.7億元 外資自營商合力拱上萬點

台股豬年開紅盤報喜，三大法人除投信小幅賣超 1.17 億元，外資與自營商則聯手買超台股，其中外資買超金額 130.48 億元，拉抬加權指數開高走高，成功站穩萬點，三大法人合計買超 148.73 億元。
今日三大法人中，主要以外資相對積極，外資今日大買台積電、群創，反手調節友達與富邦 VIX，而近日深陷罷工風波的華航，遭外資調節逾 1.2 萬張。
外資買超前五大個股分別為：元大滬深 300 正 2(38,432 張)、台積電 (29,546 張)、群創 (19,526 張)、富邦上証正 2(10,654 張)、國泰中國 A50 正 2(9,411 張)；賣超前五大個股為，友達 (67,358 張)、富邦 VIX(53,770 張)、華航 (12,646 張)、中信金 (10,831 張)、元大 S&P 原油正 2(10,067 張)。
自營商買超前五大個股分別為：元大滬深 300 正 2(120,544 張)、富邦上證正 2(27,736 張)、國泰中國 A50 正 2(14,683 張)、國泰中國 A50(3,789 張)、元大台灣 50(3,392 張)；賣超前五大個股分別為：元大台灣 50 反 1(101,492 張)、富邦 VIX(38,866 張)、元大 S&P 原油正 2(27,540 張)、永豐金 (4,315 張)、國泰台灣加權反 1(1,965 張)。
投信買超前五大個股分別為：聯茂 (2,085 張)、義隆 (1,119 張)、中鴻 (1,015 張)、嘉晶 (997 張) 與台表科 (897 張)；賣超前五大個股分別為，開發金 (1,490 張)、台灣大 (944 張)、大成鋼 (877 張)、上海商銀 (872 張)、中華電 (793 張)。