工商團體籲核電延役備而不用 沈榮津：要再做整體考量

經濟部長沈榮津今 (12) 日與工總、工商協進會與商總等七大工商團體會面，說明供電議題，企業界憂心缺電將導致電價上漲，盼核電能延役，並主張備而不用，對此，沈榮津表示，要進一步做整體考量。

能源新政策在春節前夕出爐，經濟部定調核電廠不延役、且核四不重啟，宣告核電正式出局。由於業界相當憂心缺電議題，沈榮津今日為此與工商協進會理事長林伯豐、商總理事長賴正鎰等工商團體代表會面。

林伯豐表示，主要是來聽取經濟部說明新能源配比與能源成本結構，但核電不延役、不重啟，代表會缺電，也會導致電價上漲，對於政府不重視「以核養綠」的公投結果，也是無可奈何，只能逆來順受。

賴正鎰則說，企業憂慮的並非電力來源，而是缺電問題，也對發電配比的 20% 再生能源、5 成燃氣感到憂心，工商企業界主張核電備而不用，還是建議政府能延役核電廠或重啟核四，且盼經濟部能說明，若沒有核電，電價是否會調漲，目前台灣企業已無法再承受電價上漲的成本。

賴正鎰並指出，政府目前許多政策，都是在吸引外商與台商來台投資，屆時將會再造成用電量大幅提升，政府能否穩定供電，將是企業是否願意安心回台投資的關鍵。

沈榮津在與工商團體會面後表示，此次除向七大工商團體報告新能源政策外，也說明各機組除役或新增擴建計畫，並聽取企業界的建言，對於企業界主張核電備而不用，他僅回應，要進一步做整體考量。