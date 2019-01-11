汽油價格下跌 美國消費者物價指數(CPI)九個月來 首度下降

汽油價格下跌，壓低了 2018 年底的通貨膨脹，讓美國人財務獲得改善，也讓聯準會 (Fed) 有更多空間，可停止升息。

美國政府週五公布，12 月消費者物價指數 (CPI) 下降 0.1%，為九個月來首度下降。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，12 月 CPI 亦為下降 0.1%。

12 月 CPI 較去年同期上升 1.9%，為自 2017 年 8 月以來，首度低於 2% 關卡。

扣除食品與能源，12 月核心 CPI 上升 0.2%。

12 月核心 CPI 較去年同期上升 2.2%，小幅高於 Fed 的 2% 目標。

2018 下半年，原油價格大幅下跌，物價壓力因而減緩，美國整體通貨膨脹因而獲得抑制。

經通貨膨脹調整後，美國 12 月每小時工資上升 0.5%。

12 月每小時工資較去年同期上升 1.1%，創二年半來最大升幅，顯示汽油價格下跌，勞工與其他家庭都因而獲利。

美國通貨膨脹明顯下降，但物價壓力是否仍將偏低，則並不確定。

有經濟學家認為，由於美國失業率偏低，原物料成本上升，物價難免將再度上漲。

但亦有經濟學家認為，2019 年通貨膨脹不太可能大幅上升，因為全球經濟減緩，將使得油價與其他商品價格偏低。