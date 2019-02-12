多重收益基金抗震  市場激烈波動也能睡得安穩

全球金融市場從去年下半年開始就不平靜，展望今年，即便全球景氣展望看好，仍有中美貿易戰、英國脫歐等消息面利空干擾，讓投資人無所適從。面對持續陰晴不定的投資環境，建議投資人可透過廣納各類資產的多重收益型基金，為資產增添穩定度。

專家普遍認為，今年將是波動加劇、資產報酬率變化更大的一年，仍是若 3 月前中美貿易爭端能達成協議，全球經濟及股市回歸基本面，但貿易戰等外在變數仍牽動投資氛圍，應以更謹慎的態度因應。

摩根投信指出，多重資產策略最大優勢，就是網羅成熟市場股票、新興市場股票、高收益債券、新興市場債、投資級企業債、非機構抵押債券、REITs、特別股和可轉換公司債等。

當市場波動時，只要投資標的愈分散，收益來源愈多元，則愈容易做好波動管理，透過多重收益策略，整體波動度能降至 6%，投資人也就不必費心盯盤，跟著市場殺進殺出、搞得膽戰心驚。

若手中資金較難達到買足一籃子標的，此時透過分散且主動靈活管理的多重資產策略進行投資，也是不錯的辦法，不論是積極型、穩健型或是保守型投資人，都可將多重收益型基金作為核心配置。

儘管目前市場有不少基金名稱都有「多重」、「多元」或「收益」等關鍵字，不過，投資配置的區域和資產類別是否夠分散，也是一大重點。若基金布局策略過度集中，可能無法達成起初投資多重資產策略的精神和本意。

因此，建議挑選多重資產基金時，絕不能只單單僅以基金名稱來判斷，還需要細心檢視多重資產基金的投資區域和資產類型，或與專業理財人員討論，才能找出最適合自己的多重資產基金。