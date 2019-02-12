【富蘭克林】升息干擾降 美高收領漲債市

◆ 基本面佳且具殖利率優勢 資金動能有望續加溫

美國聯準會立場轉鴿，短期暫緩升息的機率提高，在等待美中貿易發展、英國脫歐等不確定干擾散去之際，市場情緒回復帶動高收益債市緩步走揚，其中美國高收益債領漲各主要債種，其發債企業多為信評相對較佳、非循環消費產業之企業，搭配殖利率逾 7% 可應對短線價格波動不利因素，突顯中長期投資價值，今年以來持續吸引資金流入，後市表現值得持續觀察。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，雖然市場對於美中貿易協商過程、全球經濟成長趨緩壓抑企業獲利展望感到擔憂，不過受惠於美國聯準會強調貨幣政策將保持耐心與彈性，整體債市表現較去年底明顯改善，其中美國高收益債基本面維持穩定，加上殖利率達 7.1%，對於固定收益資金十分有吸引力，近周高收益債券型基金獲資金淨流入 48 億美元，今年以來淨流入達 83 億美元，資金動能加溫。

張瑞明分析，現階段美國高收益債發債企業的槓桿比率、利息保障倍數仍位於歷史較佳水準，高風險支出未大幅增加，同時應對利率政策與全球市場變化，以及更多企業透過貸款市場再融資的緣故，預期今年美國高收益債新發行量仍將偏低，且企業更加重視資產負債表體質，整體基本面可望持續改善；而市場擔憂的企業降評風險，在降評邊緣的企業可與信評機構合作執行降槓桿計畫，以維持投資等級，因此除非出現嚴重負面經濟衝擊，未來一年墮落天使債券應不至於顯著增加。惟風險評估上，須留意美中貿易協商發展、英國脫歐，以及委內瑞拉政治危機是否會進一步演變成國際事件，全球經濟的潛在下滑風險亦可能對企業獲利造成不利影響。

富蘭克林華美投信認為，2019 年市場將更嚴格檢視景氣變化與信用風險訊號，短線波動難免，而高收益債與股市連動度高，然債市波動低於股票的本質，使得高收益債配置有隨股市跟漲抗震的效果，建議可藉由美高收占比高、且側重低波動評級債券以控制風險的全球高收益債券型基金布局，適時建立中長期核心收息資產，追求收益機會。

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