中國經濟陷困局 分析師相信嚴重程度遠高過官方數據

全球的企業及高管均試圖衡量中國經濟放緩的嚴重程度，但在對官方數據缺少信任之下，想獲得清晰的圖像卻非常困難。

中國去年繳出的 GDP 成績為近 30 年最低，包括蘋果 (AAPL-US)、開拓重工 (CAT-US) 等跨國大廠，均將令人失望的財報歸咎於中國的疲軟，一些分析師相信，中國經濟的表現顯然比官方統計數據更加黯淡。

分析師認為中國經濟放緩嚴重

諮詢公司 China Beige Book 執行長 Leland Miller 表示，這些數字完全不可靠，官方提出的 GDP 數據「絕對是垃圾」。

根據他們自己搜集的數據，Miller 相信，中國經濟遠遠弱於官方的數字，而且短期間內不太可能扭轉局勢。

American Enterprise Institute 學者 Derek Scissors 近期發文認為，中國統計局首先是個共產黨管轄的機構，其次才是個誠實的統計經紀人，大部分數據更側重於讓政府看起來更好，而不是反映經濟的健康狀況。

因此，許多經濟學家都依靠自己的指標，來推估中國經濟的表現。研究公司 Capital Economics 研究了一系列數據，包括海運、發電和金融貸款等等，他們認為，中國去年的 GDP 只成長了約 5%，而不是官方公布的 6.6%。

美國賓州 EnerSys 生產堆高機的電池，他們認為，工廠堆高機的需求，是反映總體經濟的良好指標。而從現階段需求來看，中國經濟的放緩程度，遠遠超出當局公布的數據。

內需也可能在減弱

經濟放緩的大環境下，中國企業面臨嚴竣挑戰。在外貿受限的情況下，內需的情況格外受到關注。官方數據顯示，去年中國消費者的消費成長了近 10%，但這個數據也遭到不少質疑。

相較之下，去年中國的汽車市場出現 20 年來首度的萎縮，而本月農曆新年的零售銷售成長，但見到 10 多年來最低。

Capital Economics 資深中國經濟學家 Julian Evans-Pritchard 在近日的報告中表示，他估計去年中國大城市的消費者支出約少了 3%，中產階級正在勒緊褲帶。

官方力圖挽救局勢

上個月的達沃斯論壇上，副總理王岐山向投資者信心喊話，他表示，2019 年會有很多不確定因素，但可以肯定的是，中國的經濟增長將持續下去，並將持續發展。

中國也展開許多「放水」的行動，像是減稅、更多的基礎建設資本支出、更寬鬆的貨幣政策等措施，來推動經濟成長。

對許多民營企業來說，如何獲得足夠的資金投入，是更加重要的，一些企業非常依賴影子銀行，監管機構近來對影子銀行的打壓，也為民營企業帶來壓力。

一位藥品生產業者表示，他最近將自己的公司與政府擁有的企業合併，以提高獲得融資的機會。他表示，像他這樣的公司還有很多，民營企業正經歷漫長的冬季。