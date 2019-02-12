2020補貼政策退場 中國車用電池廠面臨砍殺 僅20家存活

隨著中國新能源車補貼政策走向退場，車用電池廠正受到逐步衝擊，專家預測到 2020 年補貼政策全面終止時，中國 90 家電動車電池廠可能只剩 20 家能存活。

在中國補貼政策帶動下，中國新能源車成長速度高於全球。根據 Realli Research 數據顯示，中國車用電池出貨量在 2018 年 1-10 月間，包辦全球前十大電動電池廠中的 7 名，帶動電池產業產能急速擴張。

儘管如此，產能不斷開出卻未帶動多數電池廠商品質與技術提升，中國電動電池生產出現嚴重供過於求，產品質量令人擔憂外，劣質產能更難以被市場消化。

中國汽車技術研究中心北京工作部副主任王成曾表示，一些公司和地方政府在缺乏相關技術的情況下，仍持續投資新能源汽車與電池製造領域，造成市場混亂局面日趨惡化。

上海交大汽車工程研究院教授殷承良表示，產業參與者暴增，其中不乏許多投機者，政府應提高技術要求門檻，減少投資低技術水平項目。

根據高工產研 (GGII) 數據顯示，2017 年中國約有 135 家車用電池廠，2018 年減至 90 家，瑞穗銀行國際企業關係部門首席研究員 Tang Jin 預測，最終可能只剩 20 家能存活，政府補貼刪減之後，不具科技實力的電動電池廠將被淘汰。

2015 年北京增加補貼時，電動車廠商比亞迪 (BYD)(1211-HK) 淨利暴衝 550%，並在隔年續增 80%。然而在 2017 年政府刪減補貼後，獲利立即萎縮 20%，顯見政策轉向為電動車產業帶來一定程度影響。

比亞迪經理表示，為了挺過政策轉向的陣痛期，該公司必須在補貼結束前進一步提高競爭力，目前技術仍落後於 Panasonic 與韓廠 LG Chem 等日韓廠商，2020 年補助退場勢必又帶來另一波衝擊。