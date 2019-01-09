燿華去年營收195.4億元創新高 年增7.7%

智慧型手機市場去年下半年銷售不振，使得 PCB 廠燿華 (2367-TW) 年營收無法達陣原先設定的 200 億元目標，燿華今 (9) 日公布去年 12 月營收為 16.68 億元，月減 2.92%，為下半年來低點，年減 21.6%；全年營收 195.4 億元，雖未達標年初預期，但仍創新高。

不過，燿華去年第 4 季延續第 3 季，單季營收達 52.26 億元，年減 14.66%。

燿華去年切入蘋果 AirPods 無線耳機軟硬結合板供應鏈，由於蘋果預計今年第 1 季推新款無線耳機，造成燿華去年第 4 季營收下滑

至於全球汽車市場，去年下半年銷售下滑，中國大陸車市連 5 個月轉弱，燿華在全球車用電子穩定成長，車用 Anylayer HDI、車用軟硬結合板及車用板等，獲認證廠商數持續攀升，有助今年車用板業績。

同時，燿華江蘇南通投資設立的新廠已經動工，預計 2019 年年底完工，2020 年第 1 季量產，將可銜接上海展華廠生產，設計月產能在每月 90-100 萬呎，高於目前現有的上海展華廠產能。

燿華去年第 3 季稅後純益為 2.33 億元，超越去年上半年獲利總和，季增 1.41 倍，年增 26.41%，每股純益 0.38 元。累計去年前 3 季稅後純益 3.78 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.61 元。