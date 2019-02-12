外資失望賣壓調節 友達跌破前波低點 創下2016年7月中以來新低

友達 (2409)1 月 29 日法人說明會後，外資大舉調節，1 月 30 日、昨(11) 日兩個交易日分別賣超 3.8 萬張以及 6.7 萬張，賣超張數達 10 萬張，導致股價頻頻破底，今 (12) 日盤中來到 10.75 元，跌破去年 10 月 19 日 11.2 元前波低點，創下 2016 年 7 月中以來低點。友達第四季毛利率降至 5.3%，本業由盈轉虧，單季營業虧損 14.45 億元，營損率 1.9%，1 月 TV 面板報價面臨現金成本保衛戰，又有三星 8.5 代線從 LCD 技術，轉進中小尺寸 OLED，市場預期，面板廠可望節制產能，供應面減少，有助於第二季價格反彈。



不過，友達董事長彭 (又又) 浪對於韓廠產能轉換一事看法保守，預期即便韓廠的 8.5 代線轉進中小尺寸生產 OLED，對於市場影響時間短、產能影響幅度僅 1%，他的說法，等於給市場澆下冷水，造成股價破底。



友達股價自 1 月 29 日 12.75 元附近，外資強力賣超，連續三天放量重挫，今日跌至 10.75 元，相對每股淨值 21.02 元，股價淨值降至 0.51 倍，過去兩個交易日賣超逾 10 萬張，外資持股比重仍高，約 39.2%。