〈友達法說〉今年電競面板出貨估雙位數成長 本季推65吋電競顯示器面板

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年1月29號18點27分

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (29) 日召開線上法說，友達預期第 1 季大尺寸面板出貨量估季減 7-9%，產品單價估季減 5%，中小尺寸面板出貨量估季減達 2 成，產品單價則會稍微提高。今年 75 吋、85 吋高階電視出貨將持續成長，年增幅可望優於市場幅度；電競方面，本季將推出 65 吋電競顯示器面板，預估今年電競面板出貨量，將較去年達到雙位數成長。

展望第 1 季，友達董事長彭双浪指出，第 1 季通常為產業淡季，將安排必要的歲修與新品試產，整體國際貿易不確定因素，對營運還是會有很大的影響，但會盡量降低衝擊。

友達預期，第 1 季出貨量將會明顯減少，大尺寸面板出貨量預估季減 7-9%，產品單價預估季減 5%，而中小尺寸面板出貨量預估季減達 2 成，產品單價則會稍會提高，產品稼動率將會視市況進行動態調整。

產品應用方面，友達表示，電視市場今年將聚焦 8K，75 吋與 85 吋高階產品，預估全球 75 吋以上電視機種銷量，將年增 4 成左右，而友達今年 75 吋、85 吋高階產品出貨也會持續成長，年增幅更可望較市場成長幅度來得大。

電競應用方面，去年第 4 季友達已推出 Mini LED 背光技術的電競顯示器面板，今年第 1 季也將推出 65 吋電競顯示器面板。友達表示，隨著電競市場持續擴張，今年電競面板出貨量可望較去年達到雙位數成長。

整體而言，友達總經理蔡國新指出，今年各應用大尺寸化、規格提升趨勢不變，雖然數量增長不明顯，但面積需求仍會持續成長，今年雖沒有運動賽事因素刺激需求，加上整體經濟不確定因素提高，電視銷售數量可能下滑，但預期平均尺寸仍可持續推升，維持 1 吋左右成長。