〈友達法說〉彭双浪：面板產業供過於求將是常態

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (29) 日召開線上法說，友達董事長彭双浪表示，過去 6 年應為面板史上最長的多頭，通常多頭越長，產業就要面臨更長的整理期，預期未來面板產業供過於求將是常態，大環境挑戰非常嚴峻，將持續進行價值轉型，朝車用、工控與商用等利基型應用市場發展，並持續提高高附加價值產品比重。

彭双浪表示，去年受到面板價格波動較大影響，營收與獲利均較 2017 年衰退，但仍寫下連續 6 年獲利的成績，過去 6 年應為面板史上最長的多頭，通常多頭越長，產業就要面臨更長的整理期，而去年下半年中國新產能密集投產，預期未來幾年產能陸續開出後，供需平衡狀態，將會持續蠻長一段時間，面板產業供過於求將是常態。

展望今年，彭双浪表示，除去年新產能開出外，今年市場還會有新產能加入量產，供過於求狀態仍會持續，且新興市場貨幣貶值、美中貿易戰等因素，使整體大環境挑戰非常嚴峻，經濟情勢充滿變數，面對大環境的挑戰，隨著各公司策略不同，經營績效將會產生很大差距。

為因應嚴峻的環境，彭双浪表示，友達將不會躁進投資擴產，過去 4 年來，每年均審慎投入約 300 至 400 億元資本支出，改善整體資產價值，去年第 4 季折舊攤提金額約 90 億元，去年全年 342 億元，今年估為 370 億元，目前折舊費用已是高峰期的一半以下，成本與結構都有所改善，資產負債表相當健康，將持續維持健全的財務體質。

為避免受產業價格波動影響，友達將持續進行價值轉型，彭双浪指出，友達目前在車用、工控與商用等利基型應用市場中，均有不錯的成績表現，在大宗產品上，則是追求高附加價值，目前高附加價值產品占友達營收超過 5 成，未來將持續提升面板價值，從應用場域出發，做更進一步的整合，提供客戶軟、硬體一站式服務。