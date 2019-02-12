豐業銀行：多項利多因素支持 黃金正在遠離熊市

近期美元走強，雖然相當程度打擊了黃金表現，不過加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 最新的報告認為，多項因素正支持黃金遠離先前的熊市。

豐業銀行報告指出，包括聯準會暫停升息、投資人部位的變動，以及技術圖表看漲的動能，均為金價提供長期的支撐。

豐業銀行大宗商品策略師 Nicky Shiels 表示，黃金在量化寬鬆之下，於 2009-2013 年走入牛市，並在 2013 年面對未知的量化緊縮下轉為熊市。此外，黃金已走出長期的模式，即升息宣布前走弱，宣布後走強。

Shiels 指出，過去 FOMC 會議前，金價都會走弱，會後才被買進。但前次 FOMC 會議，開會前金價仍在相對高的價格交易，打破了長久的模式。

再考慮到 2019 年升息的次數，已經由預期的 4 次，下調至可能零次，甚至出現降息的預期，金價與聯準會會議的關係可能要重新觀察。Shiels 表示，3 月的會議值得注意，當聯準會溫和地暫停行動，允許美元停滯甚至走低時，實際上會帶動所有資產上漲，進入典型的周期後期走勢。

除了聯準會因素之外，由投資人持倉的變化來看，市場更傾向支持黃金，也由淨空頭轉為淨多頭。

綠：CFTC 黃金期貨投機性持倉 紅：CFTC 黃金期貨商業性持倉 圖片來源：countingpips

Shiels 說，除技術動能來看，目前為溫和看漲 (mildly bullish)，這已經是今年第 2 個月維持此趨勢。

Shiels 在報告最後提醒，從熊市到牛市的轉變不會很快發生，人們需要了解，這樣的變化需要好幾個月，不是幾週，更不會在一瞬間就逆轉。