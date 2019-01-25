黃金多頭請小心？墨比爾斯：金價表現將令人失望

資深投資者墨比爾斯預計隨著聯準會持續升息，今年黃金可能會持平。對黃金多頭而言這是一個令人警醒的信息。

「黃金一直非常令人失望，」墨比爾斯周五接受彭博電視採訪時表示。利率上升是「不可避免的」，他在新加坡的另一次採訪中說道。

在富蘭克林鄧普頓投資效力 30 年後，墨比爾斯去年成立了 Mobius Capital Partners LLP。

由於投資者擔心全球經濟成長放緩、股市波動之際尋求藏身之處，以及對聯準會進一步收緊貨幣政策的預期降低，黃金 2019 年開局強勁。在交易所交易基金持有量增加 (本月升至 2013 年以來的最高水平) 的背景下，一系列銀行發布了看漲預測，高盛集團認為黃金是大宗商品十大首選投資之一。

墨比爾斯稱，雖然黃金需求勢將繼續保持，但投資者還有意投資其他資產，比如新興市場。黃金將「持平，從現階段來看它將如此，」他說道，並補充說仍然建議持有一定頭寸。 「每個人都應該擁有黃金，對此毫無疑問，」他說。「或許資產中包括 10% 左右的黃金。」

現貨黃金 1 月 4 日觸及每盎司 1,298.60 美元，為去年 6 月以來的最高水平；根據彭博的合成報價，金價周五基本持穩，報 1,282.80 美元。在 12 月份連續第三個月上升後，今年迄今基本持平。