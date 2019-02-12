貴金屬盤後─美元上漲 黃金收低6.60美元 注意中美貿易談判

黃金價格週一收低，美元指數上漲至 12 月以來高點，削弱了黃金需求。

分析師說，面臨不確定性增加，投資人再度買進美元避險。中國經濟擔憂，歐元區經濟成長疲弱，貿易緊張，還有英國脫歐及全球貿易問題，壓低了市場氣氛，美元則再度成為避險資產。

4 月黃金下跌 6.60 美元，或 0.5%，收於每盎司 1311.90 美元。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.5% 至 97.10，創 12 月中以來高點 。上週，美元指數上漲 1.1%。

一個美國官員代表團將前往中國進行下一回合貿易談判，為投資人所矚目。美國總統川普上週曾說，在 3 月 1 日截止期限之前，他沒有計畫與習近平會晤。川普已表示，若中美兩國無法達成貿易協定，將把自中國進口的 2000 億美元商品的關稅由 10% 調高至 25%。

因貿易談判擔憂，股市近來下跌，黃金獲得買盤。下一檔支撑在 1300 美元，而後在 1275 美元。

其他金屬交易方面，3 月白銀下跌 11.9 美分，或 0.8%，至每盎司 15.69 美元。上週，白銀下跌 0.8%。3 月銅下跌 0.7% 至每磅 2.79 美元，上週，則上漲 1.4%。

4 月白金下跌 2% 至每盎司 786.60 美元，擴大上週 2.9% 的跌幅。3 月鈀金下跌 1.1% 至每盎司 1356.80 美元。上週五，鈀金收於每盎司 1371.20 美元，創新收盤高點，上週大漲 4.4%。