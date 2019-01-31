看多金價情緒高漲 Jim Cramer：有望衝上1500美元

隨著金價走高，來到近 8 個月的高點，黃金的擁護者開始增加，包括財經節目 Mad Money 的著名主持人 Jim Cramer。

Cramer 週三 (30 日) 表示，他現在是黃金的信徒，當前金價約為 1300 美元，他相信還可以衝高至 1400-1500 美元，他建議每個人的投資組合都納入一些黃金。

聯準會週三宣布維持利率 2.25% 至 2.50% 之間不變，帶來美元下挫，貴金屬走升。4 月 Comex 黃金期貨週三交易價格上漲 0.58%，報 1323.10 美元，3 月 Comex 白銀價格升 0.71%，報 16.04 美元。

Cramer 表示，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 決定對升息抱持更多的耐心，這是正確的決定。

Cramer 說，別在意那些觀察人士的碎念，聲稱鮑爾是屈服於股市或總統，鮑爾所屈服的現實是關於經濟層面。誰不想要一個健康的經濟？Cramer 指出，如果鮑爾仍堅持升息，那麼對一般人的影響其實遠大於對華爾街投資人的衝擊。

Cramer 認為，白銀也可能上漲，但相較之下，他更相信黃金。

Cramer 的看法與高盛一致。高盛大宗商品研究全球主管 Jeffrey Currie 表示，目前最看好的大宗商品交易是看多黃金，金價潛力巨大，可能攻上每盎司 1450 美元。