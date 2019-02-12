中國國務院送大禮 全力支持銀行業補充資本

中國國務院在春節後開工第一天就針對充實銀行資本、脫貧、重大疾病防治等層面送上大禮。

在幫助低收入方面，將新增中央財政扶貧資金，用於收入水準偏低的地區，今年目標將減少低收入人口 1000 萬人以上。

其次在重大疾病防治方面，結合科技技術，發展「互聯網 + 醫療」，提高基層醫療機構看診能力，加強癌症初期治療及用藥保障，對罕見疾病藥品給予增值稅優惠。

至於最受市場關注的充實銀行資本方面，支持商業銀行利用多管道補充資本金。針對商業銀行發行的永續債，將縮短審核時間，提升效率，並降低特別股、可轉債等准入門檻，並引進基金、年金等長期投資人參與銀行增資案。同時，支持商業銀行理財子公司投資銀行資本補充債券，鼓勵國際金融機構參與債券市場交易。

多管道充實銀行銀彈

目前，中國銀行業普遍缺乏資本，因此限制銀行擴大信貸的能力，即使想配合政府政策刺激經濟，但卻力有未逮。因此，要讓中國人行的寬鬆貨幣政策能更順暢傳遞到實體經濟，就必須擴大銀行業補充資本的管道。

從去年 12 月中下旬，中國人行創設貨幣政策工具－「定向中期借貸便利」(TMLF)，讓符合規定的銀行業能自中國人行取得資金，並用於指定用途之中。

同時，中國人行也給予更優惠的利率，有效降低銀行業資金成本，擴大銀行業利差，同時也改善商業銀行和金融市場的流動性結構，保持充足的流動性。

隨後在 1 月 24 日，中國三大金融監理機構－中國人行、銀監會、保監會同時公布新政策，大力支持商業銀行發行永續債。

中國人行方面，為提高銀行永續債的流動性，並支持銀行發行永續債補充資本，創設央行票據互換工具 (CBS)。同時，將主體評等不低於 AA 級的銀行永續債納入中期借貸便利 (MLF)、定向中期借貸便利 (TMLF)、常備借貸便利 (SLF) 和再貸款的合格擔保品範圍。

銀監與保監兩會則是放開限制，允許保險機構投資符合條件的銀行二級資本債券和無固定期限資本債券。

之後，又開放國際信評機構參與債市評等，目前是為了能有效吸引國際投資人投入中國債市，充實流動性的來源。一連串的政策組合拳背後目的就是為了讓銀行業能發揮好在經濟體系中仲介的功能，並將政府的利多政策順暢傳導到經濟體系內。

資料來源: wind，1/28～2/1 當周各類股表現。

而上述三個單位的配套政策產生立竿見影的效果，在政策推出後的三個交易日中，銀行類股累計上漲 2.24%，排在所有中證二級產業的首位。這次中國國務院再度釋出更多有利銀行補充資本的訊號，相信在不久後，相關監管單位也將實際做出行動。