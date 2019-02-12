中國經濟挑戰多 陸商務部：消費成長可能進一步放緩

中國經濟成長趨緩，該國商務部今 (12) 日表示，2019 年，經濟面臨的困難與挑戰，「可能比預想的多一些」，消費成長恐進一步放緩。

中國商務部市場運行司副司長王斌指出，中國的「社會消費品零售總額」規模，穩居世界第 2(第 1 為美國)，持續朝積極、健康方向發展。

不過，王斌亦稱，受國內外多重因素影響，汽車、住房類相關商品消費，出現「階段性成長乏力」，2018 年的消費成長，較 2017 年回落 1.2 個百分點，顯示消費發展過程中，仍有許多變數。

王斌說，在「社會消費品零售總額」中，汽車占比相當高；因此，汽車消費成長回落，就會拖累「社會消費品零售總額」整體表現。

展望今年，王斌認為，經濟發展過程中長期累積的矛盾和風險，會更加明顯，消費市場持續承壓，「消費成長仍可能進一步放緩」。

王斌強調，2019 年，「困難和挑戰可能比預想的多一些」，但整體來看，政策環境仍十分有利，且中國擁有 14 億人口的市場，潛力大、韌性強、活力足、成長性好，「這是我們保持長期穩定發展的最大優勢」。

王斌預估，今年「社會消費品零售總額」，會繼續處於「平穩、較快」的成長區間。

中國官媒新華社旗下《經濟參考報》，週二刊出「中國經濟仍將行穩致遠」一文，並於其中指出，2019 年，中國經濟將持續承壓，首季經濟成長率，可能下探 6%。