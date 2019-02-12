能源盤後─油價小跌至兩周低點 貿易戰、產量訊息使價格於區間波動

因美元走強、以及對未能即使解決的美中貿易談判加劇了減少石油需求的擔憂，使週一 (11 日) 油價跌至兩周低點。

布蘭特原油期貨收低 0.62 美元，或 1.00% 至每桶 61.48 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.37 美元，或 0.70% 至每桶 52.35 美元。

美國汽油期貨價格收低 1.92% 至每加侖 1.419 美元。

天然氣收高 0.062 美元，或 2.40% 至每一千立方英尺 2.645 美元。

美元影響

由於 2 月 1 日非常強勁的美國就業報告，使美元較强勢，上週油價下跌近 5%。與許多大宗商品一樣，石油以美元買賣計價，因此油價漲跌經常與美元走反。

Ritterbusch and Associates 分析師在一份研究報告中表示，「今天的交易在很大程度上沒有任何影響，除了強勢美元對油價的下行壓力。在美元放緩前，油價綜合體本周可能很難有所進展」。

美中貿易戰

由於擔心美中貿易協議的談判可能不會像最初預期的那樣迅速完結，油價的需求面也繼續受到壓迫。

上週白宮經濟顧問 Larry Kudlow 向 Fox Business 媒體透露，美國和中國在貿易協議上的共識仍然相距甚遠，這也使油價下跌。分析師認爲，雖然這一評論可能僅僅是一種談判策略，但市場對此認真對待，延續了油價的下行趨勢。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

油價供應面

油價新聞目前衆多且未有關鍵性，導致油價下跌，但跌幅力道不大。

在供應方面，有石油輸出國組織 OPEC 的減產協議、委內瑞拉國内動蕩及美國制裁的問題。美國銀行 US Bank 財富管理公司高級投資策略師 Rob Haworth 表示，由於 OPEC、委內瑞拉、和俄羅斯的石油產量下降抵消了全球經濟增長放緩的壓力，因此價格可能會保持區間波動，直到需求較高的春夏季節到來。

OPEC 及包括俄羅斯的盟國 OPEC+ 減產達標。阿聯酋石油部長 Suhail al-Mazrouei 週一向阿拉伯電視台表示，最新的產量計劃將有助於在今年第一季度內重新平衡市場。摩根士丹利 Morgan Stanley 石油分析師 Martijn Rats 對此表示，「OPEC 1 月份出口大幅減少，將 (石油) 實體量收緊」。