美國活動鑽井平台數上升 原油期貨價格週一跌約1%

在美國鑽井活動回升之下，俄羅斯最大的石油生產商也在施壓總統普丁 (Vladimir Putin) 結束減產，促使油價在亞洲週一 (11 日) 早盤重回下跌趨勢，跌幅約 1%。

在亞洲時間上午，美國西德州原油期貨報每桶 52.16 美元，較上次結算價下跌 56 美分或 1%。布蘭特原油期貨價格下挫 53 美分或 0.9%，至每桶 61.57 美元。

Baker Hughes 週五公布數據顯示，美國的鑽井平台數在截至 2 月 8 日的一週內，增加了 7 個，使總數達到 854 個，這表明美國原油產量進一步上升，來到創紀錄的每日 1190 萬桶。

與去年同期相較，石油鑽井平台增加了 74 個。

與此同時，俄羅斯也可能考慮不再減產。俄羅斯石油公司總裁 Igor Sechin 致信總統普丁，表示俄羅斯配合 OPEC 減產是一項戰略威脅，白白讓美國占了便宜。Sechin 是普丁最親密的盟友，但信中並沒有提及他認為減產協議是否該延長。

自 2017 年以來，OPEC 與俄羅斯協議，共同減產已控制全球供應過剩，並多次延長減產期間，依最新協議，目標是 OPEC + 每日減產 120 桶，直至 6 月底。接下來 OPEC 與盟國將在 4 月 17 日至 18 日在維也納舉行會議，重新審視協議。

最新數據顯示，沙烏地阿拉伯今年 1 月產量，較去年 12 月的水準每日減產 40 萬桶。

對油價打擊的另一項因素，來自看壞經濟前景與美中貿易談判的波折。在美中貿易仍陷膠著之下，川普表示，3 月 1 日前不會與習近平會面，眾多市場又重新買回美元避險，在美元走高之下繼續打擊油價。