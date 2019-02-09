能源盤後—週五反彈力道微弱 本週西德州原油跌幅仍達4.6%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年2月9號8點48分

貿易戰、全球經濟增長放緩、以及委內瑞拉制裁措施加速的不確定性，共同打壓了本週油價的表現。

美國西德州原油 (WTI) 週五 (8 日) 略見回升，收漲 8 美分或 0.2%，至每桶 52.72 美元，但未改單週的大跌趨勢，本週仍下跌了 4.6%，這是今年迄今為止最大的單週跌幅。

布蘭特原油也小幅回漲 40 美分或 0.7%，至每桶 62.03 美元。在一度升到今年高點 63.63 美元後，它本週也下跌了 1.2%。

據 Baker Hughes 公布的美國石油鑽井平台每週數據顯示，鑽井平台在上週減少 14 個之後，本週增加 7 個，至 854 個。分析師認為，如果 WTI 價格保持在每桶 55 美元附近，鑽井平台數會快速上升。

本週美國總統川普表示，在 3 月 1 日貿易協議截止日期前，他與中國國家主席習近平之間不會舉行會談，引發對全球兩大經濟體之間貿易緊張局勢的擔憂，是本週油價主要的壓力來源。早前歐盟也發布較低的成長預期，加劇人們對全球經濟放緩的憂心。

委內瑞拉局勢則是處於對峙，反對派領導人瓜伊多 (Juan Guaido) 宣布自己為臨時總統後，雖然很快獲得美國等多國承認，但馬杜羅繼續控制委內瑞拉的國家機器，包括軍方。

諮詢公司 Energy Intelligence 發布報告認為，兩個競爭勢力當前仍在拉攏盟友，並試圖確定他們的下一步行動，可能會出現長期僵局。

僵局也意味著，川普政府對委內瑞拉馬杜羅所控制的 PDVSA 石油公司實施的制裁，對整體油價的影響也相當有限。

本週油價貶值的另一個因素是強勢美元。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 商品市場策略全球負責人 Harry Tchilinguirian 認為，相較於石油市場的供需面，本週油價波動主要仍受總體經濟面的影響。

另一方面，OPEC 仍在利用減產希望支撐油價。據 OPEC 消息人士表示，沙烏地阿拉伯 1 月的產量約減少每日 40 萬桶，來到每日 1024 萬桶。